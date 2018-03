Rentrée 2018 : quelles écoles gagnent ou perdent des classes dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Vert foncé : les écoles qui gagnent trois classes

: les écoles qui gagnent trois classes Vert : les écoles qui gagnent deux classes

: les écoles qui gagnent deux classes Jaune : les écoles qui gagnent une classe

: les écoles qui gagnent une classe Rouge : les écoles qui perdent une classe

: les écoles qui perdent une classe Rouge foncé : les écoles qui perdent deux classes

: les écoles qui perdent deux classes Violet : les écoles qui fusionnent

L'école Edmond Binge à Grenay

L'école de la Mer à Dunkerque

L'école Victor Hugo à Merville

L'école Georges Brassens à Coudekerque-Branche

L'école Gustave Nadaud à Croix

L'école René Coty à Douai

L'école du Faubourg de Saint-Quentin à Maubeuge

L'école Jacques Brel à Comines

À la prochaine rentrée scolaire, il y aura des gagnants... et des perdants. De nombreuses écoles maternelles et primaires vont gagner une voire plusieurs classes. Mais dans le même temps, d'autres écoles et même davantage vont en perdre.Découvrez dans la carte ci-dessus quelles écoles gagneront ou perdront des classes en fonction de leur couleur :Les écoles qui perdent deux classes sont :