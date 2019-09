Depuis la rentrée, l'école maternelle de Chaulnes accueille une classe spécialisée pour enfants autistes

C’est l’une des nouveautés de cette rentrée scolaire 2019 au sein de l’école maternelle de Chaulnes dans la Somme. Une Unité d’Enseignement en Maternelle pour enfants autistes vient d’ouvrir. Elle accueille 7 élèves. « Le but, c’est que ce soit inclusif et que les enfants autistes rejoignent à terme les autres élèves », explique Michaël Dubus, directeur de l’école maternelle.



Cette nouvelle classe s'ajoute en effet aux 5 autres de l'établissement. Située dans les mêmes locaux, elle permet aux enfants autistes d'être en contact régulier avec des enfants typiques.

Des familles habitant à 30 minutes de l'école



« La démarche est comportementaliste, pour que cela soit ensuite transférable à des situations de la vie en plus de l’apprentissage scolaire », explique-t-il. Les formes d’autisme sont très diverses et nombreuses. Les enfants accueillis à l’école maternelle de Chaulnes le sont pour leurs capacités d’apprentissages. Le lieu d’habitation des enfants ne dépasse pas les 31 minutes de distance. Agés de 3 à 6 ans, ils sont encadrés par une enseignante spécialisée et des assistants formés pour cet accueil. « Il y au total un enseignant dans la classe, 4 éducateurs, une personne qui est prêtée par l’éducation nationale ex ASH. Et des éducateurs spécialisés », précise le directeur.

Des moyens conséquents



Les parents pris en compte en dehors des temps scolaires

La mise en place de cette classe est le résultat d’un partenariat entre l’éducation nationale, l’association l’Apage et la communauté de communes Terre de Picardie . C’est également le résultat d’un travail entre l’hôpital de jour de Péronne et la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de la Somme . Un pari difficile mais réussi dans ce secteur rural de la Somme.« On a besoin que les parents viennent au sein de l’école pour établir un contact qui sera durablement bénéfique », explique Michaël Dubus. Le fonctionnement prend ainsi en compte les enfants et des temps d’écoute sont créés pour les parents en dehors des écoles « il y a une temps consacré des membres de la famille pour les aider à faire face parfois à un certain désarroi ».Les 6 enseignants de cette école qui accueille 126 élèves au total vont tous être formés.La classe pour enfants autistes de Chaulnes est la seconde classe pour autistes dans la Somme. Une autre unité est installée au sein de l'école Louise Michel à Amiens où elle accueille 7 enfants de 3 à 6 ans, présentant des TSA (Troubles du spectre autistique).