REPLAY. “Les Belges, ça ose tout !”, un documentaire à revoir sur l'humour belge

Les Belges, peuple curieux

Les belges ça ose tout c'est trop drôle sur @France3tv — TicTac (@parisienne7638) March 9, 2018

Sinon, je regarde les Belges ça ose tout ! Sur la #F3 , ça vaut son pesant de cornet de frites... une fois (:-)) — Michel_ C-Révolté (@djinnnn19999) March 9, 2018

Il est bien loin le temps, caricaturés. Depuis les années 90,, mais autrement. Des humoristes comme François Damiens, Stéphane De Groodt, ou encore Charline Vanhoenackeret font rire les auditeurs des radios françaises.MaisEt comment? C'est le point de départ du documentaire "", réalisé par Olivier Monssens et diffusé vendredi soir sur France 3. Un documentaire à revoir ci-dessous.Tout au long du documentaire, le réalisateur s'emploie à comprendre quelle image les Français avaient de la Belgique au cours des dernières décennies. "Je me souviens avoir faitoù je devais montrer ce que c'était que la Belgique, et démontrer le fait quedes voitures qui roulaient à l'essence", se souvient par exemple l'humoriste Stéphane De Groodt. "On ne le ferait plus aujourd'hui."Images d'archives, entretiens... Le film regroupe de nombreux témoignages sur ce qui fait cette "Belgitude". "Si le fait d'être coneffectivement c'est ça qui fait que les Belges", tente d'expliquer le réalisateur Benoît Delépine. "Mais en France on a honte de tout, on ose pas s'exprimer,Le documentaire est disponible en replay pendant 7 jours.