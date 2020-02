REPLAY. Regardez l'Enduropale du Touquet en intégralité

REPLAY. Regardez l'Enduropale du Touquet 2020

Enduropale du Touquet 2020 : regardez la course en intégralité

L'édition 2020 de l'Enduropale du Touquet a été survolée par Milko Potisek. Le Nordiste, pilote Yamaha, a remporté ce dimanche la 45e édition en devançant le Belge Jeremy van Horebeek (Honda) de plus de 3 minutes et le tenant du titre britannique Nathan Watson (KTM).France 3 Hauts-de-France vous a fait vivre la course en direct et en intégralité, sans interruption pendant 3 heures. Vous pouvez en revoir les meilleurs moments (highlights) ici Aux commentaires pour vous faire vivre cette course-événement : Céline Rousseaux (journaliste) et notre consultant, l'ancien pilote Sergeï Potisek. Invité également : le triple vainqueur de l'Enduropale Adrien Van Beveren.Pendant toute la course, vous avez pu également consulter le classement en temps réel de tous les pilotes ici