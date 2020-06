Reprise des cours au collège et au lycée : posez nous vos questions !

Posez toutes vos questions à la rectrice via le formulaire ci-dessous :

Chargement…

Valérie Cabuil, rectrice de l'académie de Lille. / © FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

Après les écoles primaires et les maternelles, ce sont les collèges et lycées qui viennent de rouvrir, les Hauts-de-France étant désormais en zone verte. Chaque établissement organise son propre rythme de reprise. Pas facile, alors que le conseil scientifique préconisait un retour à l'école en septembre, de décider d'envoyer, ou non, ses enfants au collège ou au lycée.Pour respecter le protocole sanitaire, qui ne sera pas allégé en juin, les élèves resteront en petits groupes, à 15 par classe au maximum. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer souhaite que tous les élèves soient retournés à l'école avant les vacances d'été, avec "au moins des rotations pour permettre aux élèves d'être dans une sorte de mi-temps d'école".Comment cela va-t-il s'organiser concrètement ?Le masque sera-t-il obligatoire ?Si mon enfant ne retourne pas en cours, dois-je lui faire cours à la maison ?Quelle rentrée pour septembre ?Vous êtes élève, parent ou enseignant ? Posez vos questions à. Elle sera notre invitée le mardi 9 juin à 11h50 dans "Et maintenant ?", le rendez-vous quotidien spécial dé-confinement de France 3 Hauts-de-France. Posez-lui dès à présent toutes vos questions,ci-dessous.Vous pouvez également nous envoyer votre question via une petite vidéo via ce mail (20 secondes maximum en version paysage).