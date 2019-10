Les Républicains : qui sont les quatre Nordistes de la direction renouvelée de Christian Jacob ?

Merci @ChJacob77 de sa confiance suite à son choix de me nommer Secrétaire Général adjoint @lesRepublicains.



Créer un vaste mouvement de jeunesse autonome, organiser une grande université d'été de rentrée, rénover le parti afin de parler de tout et à tous : au travail ! pic.twitter.com/lVX8R0HbzI — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) October 23, 2019



Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint

Daniel Fasquelle, trésorier

Sébastien Huyghe, membre de la commission chargée de la réforme des statuts

Marc-Philippe Daubresse, conseiller politique

Marc-Philippe Daubresse, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle et Sébastien Huyghe : voici les quatre hommes politiques du Nord Pas-de-Calais qui intègrent l'équipe dirigeante des Républicains, présentée ce mercredi 23 octobre. Elle a été renouvelée à la suite de l'arrivée à la présidence de Christian Jacob.Figure montante du parti Les Républicains, il a été maire de Marck et conseiller départemental du Pas-de-Calais de 2014 à 2017. Depuis deux ans, il est député de la septième circonscription du Pas-de-Calais.Au sein de la direction des républicains, il sera chargé de la jeunesse et de la rénovation du parti, qui avait subi une lourde défaite électorale aux Européennes et à la dernière présidentielle. Dans son post Facebook, il exprime l'envie de "remettre la droite sur des bons rails afin de reparler de tous les sujets et à tous les Français". Au programme : "une grande université d'été unique de rentrée" et "créer un vaste mouvement de jeunesse autonome".Originaire de Saint-Omer, il est député de la 4e circonscription du Pas-de-Calais depuis 2007 mais aussi vice-président de la commission des Affaires économiques. Ancien maire du Touquet, il s'est porté candidat en 2017 à la présidence des Républicains mais la Haute autorité du parti a refusé sa candidature par manque de parrainages.Dans cette nouvelle direction, il reste trésorier. Un poste qu'il occupe depuis 2015.C'est en battant Martine Aubry, candidate du Parti socialiste dans un fief historique de la gauche que Sébastien Huyghe devient député de la cinquième circonscription du Nord en 2002. Depuis, il n'a pas lâché ce poste.Proche de Jean-François Copé, il est nommé secrétaire national chargé des questions de justice de 2012 à 2014 avant de devenir vice-président du conseil régional, chargé de l'apprentissage. Il démissionne en 2017 à la suite de l'application du non-cumul des mandats.Dans la nouvelle direction du parti de droite, il est membre de la commission chargée de la réforme des statuts.Actuel candidat à la municipale de Lille de 2020, il a été maire de Lambersart de 1988 à 2017. Il est sénateur du Nord depuis 2017, après avoir été pendant 25 ans député de la 4e circonscription du Nord et a été plusieurs fois ministre : ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives (2010), ministre délégué au Logement et à la Ville (2004-2005) et secrétaire d'Etat chargé du logement (2004).Dans la direction remaniée par Christian Jacob, Marc-Philippe Daubresse aura le rôle de conseiller politique.