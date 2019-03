Les Restos du Coeur lancent leur campagne de collecte les 8 et 9 mars

Quoi donner ?

L'hiver se termine, les Restos du Cœur ont maintenant besoin de remplir les stocks.organisent un week-end de collecte nationale. Ils seront présents dans lesEn, l'association aide plus dedans près de 80 centres. Des personnes isolées, mais surtout des familles, des femmes seules avec enfants. Au niveau national, les Restos accueillent 38% de mineurs, dont 50% ont moins de 25 ans.: les besoins sont nombreux pour poursuivre l’action de l’association toute l’année. L'objectif :L'année dernière, 7 877 tonnes ont été récoltées, soit plus de. Cette année, suite à une baisse importante des dons financiers et face à la hausse des besoins, les Restos du Coeur ont espoir de récolter davantage de produits.Les Restos sont toujours en demande de(huile, sucre, farine, riz, pâte...) mais aussi depar les donateurs.

Le traditionnel concert des Enfoirés sera diffusé ce vendredi soir sur TF1 et France Bleu. Les CD et DVD de l'événement seront en vente dès samedi. Chaque achat permet à l'association d'offrir environ 17 repas. En 2018, ils avaient permis aux Restos d'engranger 18 millions d'euros.