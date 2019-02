Restructuration chez Conforama : 2000 emplois menacés, 7 sites concernés en Picardie

Restructuration massive chez Conforama, 2000 emplois menacés https://t.co/i9TPj73Z0M pic.twitter.com/fpeiMcmuRC — BFMTV (@BFMTV) 27 février 2019

Le distributeur de meuble se prépare à un vaste plan de restructuration :et une quarantaine de fermetures de magasins sont attendues, selon une information de BFM Business . Pour les sept magasins picards d'Amiens, Beauvais, Venette, Compiègne, Saint-Maximim, Saint-Quentin et Soissons, c'est donc l'inquiétude qui prime.Conforama, qui a dégagé, va être mis en vente par son actionnaire sud-africain Steinhoff. Le créancier espère en tirer entre 600 et 700 millions d’euros, un prix qui semble difficile a obtenir étant donné les faibles résultats du groupe quiUn lourd dossier dont Bercy se serait récemment emparé, car l'enjeu est de taille :. Les représentants du Comité interministériel de restructuration industrielle, qui suivent le dossier pour le ministère de l'Economie, auraient rencontré les créanciers de Steinhoff ily a quelques semaines pour, selon BFM Business.Les syndicats français cités par nos confrères estiment qu'", pour une vingtaine de magasins vendus ou fermés dans l’Hexagone". Et plus que tout, les salariés redoutent un rachat par l'enseigne But, hypothèse la plus probable pour l'heure. Elle conduirait à uneétant donné que les deux entreprises évoluent sur le même marché.Les détails du plan de restructuration ne sont pas encore connus,