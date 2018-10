Résultats des élections internes Les Républicains Somme, Oise, Aisne

54,82% des voix pour Pascale Gruny

89,89% des voix pour Pierre Savreux

Élu ce soir Président des Républicains de la Somme avec 89,85 % des voix ! MERCI !!! pic.twitter.com/6ZvO614iqz — Pierre Savreux ⭐️⭐️ (@pierresavreux) 13 octobre 2018

100% des voix pour Eric Woerth

le patron

Les Républicains, un parti fragilisé

Arrivée en tête de l'élection interneavec 54,82% des voix devant Julien Dive, la sénatrice LR Pascale Gruny appelle au rassemblement. Membre du bureau national, elle a soutenu François Fillon et maintenant Laurent Wauquiez.L'Aisne, jusqu'ici représenté par une droite gaulliste, pourrait avec cette nouvelle majorité changer de ton.Dans la Somme, Pierre Savreux, 35 ans, secrétaire départemental de la Fédération de la Somme Les Républicains arrive en tête du mouvement avec 89,89% des voix devant Nicolas Treilhou. Proche de Laurent Wauquiez, Pierre Savreux est par ailleurs assistant parlementaire de Pascale Gruny au Sénat. Il annonce vouloir créer un comité départemental de travail afin de préparer les investitures aux Municipales de 2020.Seul candidat dans le département de l'Oise, Eric Woerth estdes Républicains de l'Oise depuis plus de 10 ans. Sa réélection n'est donc pas une surprise. Il verrouille l'Oise avec Edouard Courtial.Le parti ne s'est pas encore remis de l'affaire Fillon. En deux ans seulement, les trois fédérations picardes ont perdu jusque 50% de leurs adhérents et de leur électorat.Laurent Wauquiez ne fait pas l'unanimité. Il incarne une droite dure. Les militants d'une Droite plus modérée ont du mal à trouver leur place et préfèrent, pour certains, quitter le mouvement.