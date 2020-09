Résultats des élections sénatoriales 2020 dans la Somme et l'Aisne : la droite confortée en Picardie

Dimanche 27 septembre, se tenaient les élections sénatoriales dans la Somme et l'Aisne. L.Somon (LR), S.Demilly (UDI) et R.Cardon (PS) prennent les trois sièges à pourvoir dans la Somme. A.Lefèvre (LR) et P.Gruny (LR) conservent leur siège dans l'Aisne. Pierre-Jean Verzelen (LR) entre au Sénat.

Un centriste, un LR et un socialiste dans la Somme

Liste "Avec Stéphane Demilly, une Somme d’énergies !" portée par Stéphane Demilly (élu) 576 voix Liste "Somme Majorité Sénatoriale" portée par Laurent Somon (élu) 498 voix Liste "La Somme de l’avenir" portée par Rémi Cardon (élu) 384 voix Liste "Nos communes au coeur" portée par Benoît Mercuzot 201 voix Liste localisée présentée par le Rassemblement national pour le rééquilibrage territorial, portée par Patricia Chagnon

57 voix Liste "Stop éoliennes 80" portée par Jean-Marie Desachy 32 voix Liste "Agir en Somme" portée par Patrice Boucher 19 voix

Plus de socialiste dans l'Aisne

Liste "l'Aisne au Sénat" portée par Antoine Lefèvre (élu) et Pascale Gruny (élue) 720 voix Listes "800 communes, 800 raisons de s'engager" portée par Pierre-Jean Verzelen 495 voix Liste "l'Aisne en commun" portée par Jean-Jacques Thomas 313 voix Liste localiste du Rassemblement national pour le rééquilibrage territorial de l’Aisne portée par Nicolas Bertin 143 voix Liste "Désastre Eolien 02" portée par Étienne Coupain 26 voix

Pour ces élections sénatoriales 2020, les trois sièges de sénateurs dans la Somme et les trois dans l'Aisne étaient à renouveler.Dans la Somme, les sortants Jérôme Bignon (LIRT), Daniel Dubois (UDI) et Christian Manable (PS) ne se sont pas représentés. Sept candidats étaient en lice. Sur les 1824 grands électeurs du département inscrits (maires, conseillers départementaux, régionaux et députés), 1767 ont voté. Ont été élus le député UDI et ancien maire d'Albert Stéphane Demilly avec 576 voix, le président LR du département Laurent Somon avec 498 voix et le PS Rémi Cardon, 384 voix. Ils siègeront au palais du Luxembourg pour six ans.Dans l'Aisne, les trois sièges de sénateurs étaient également à pourvoir. Six candidats s'affrontaient dont deux sortants : Antoine Lefèvre (LR) et Pascale Gruny (LR). Ils ont été réélus avec chacun 720 voix sur les 1697 suffrages exprimés. La victoire de la droite dans le département est renforcée par celle du divers droite Pierre-Jean Verzelen, par ailleurs maire de Crécy-sur-Serre. Il n'était pas candidat à sa succession, Yves Daudigny, ancien président socialiste du conseil départemental, ne siègera plus au Sénat. Il avait laissé la tête de liste de la gauche au socialiste Jean-Jacques Thomas,qui n'est pas donc parvenu à conserver le fauteuil. Sur les 1738 grands électeurs inscrits dans l'Aisne, 1728 ont voté.