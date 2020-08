Retour du RC Lens en Ligue 1 : le premier match contre l'OGC Nice se jouera à huis-clos

🔴 L’#OGCNice a pris « la décision pas évidente mais responsable » de ne pas accueillir de public pour #OGCNRCL, vient d’annoncer Jean-Pierre Rivère, pour des raisons sanitaires et pour ne pas faire de distinction entre les nombreux et fidèles abonnés du club.#MonGymMaFamille pic.twitter.com/7aLUpte9Bj — OGC Nice (@ogcnice) August 12, 2020

Le match de la 1journée de Ligue 1 entre Nice et le RC Lens, prévu dimanche 23 août, se jouera à huis clos, a annoncé mercredi le président du club de football de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère à l'issue d'une conférence de presse."Au vu de la situation sanitaire dans notre région, (...) et de l'accélération de la Covid-19, nous avons décidé de jouer face à Lens à huis clos", a déclaré Jean-Pierre Rivère. "C'est peut être un excès de sagesse, mais le club se veut responsable", a-t-il insisté.Après plusieurs années d'absence, le retour du club artésien en Ligue 1 est un événement pour de nombreux supporters. Signe de cette engouement, la campagne d'abonnements lancée par le RC Lens a permis au club de revendiquer plus de 20 000 abonnés