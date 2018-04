Retour en force du pollen de bouleaux dans les Hauts-de-France

Alerte rouge aux pollens de bouleaux / © RNSA

Le ministère de la Santé a publié ses recommandations pour limiter l’exposition au pollen.

Il conseille notamment de se rincer les cheveux le soir, car le pollen se dépose en grand nombre sur les cheveux. Favorisez également l’ouverture des fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil, moments auxquels la pollinisation est réduite. Les activités sportives en extérieur sont à limiter, de même que les vitres doivent rester fermées lorsque vous êtes en voiture.

Le printemps n’épargne pas les allergiques audans les Hauts-de-France. Le(RNSA), indique un risque d’exposition très élevé (niveau 5 sur 5) dans la région Le soleil de ces derniers jours est un facteur important dans la propagation des particules, laissant les pollens stagner dans l’air. Transporté par le vent, le bouleau menace déjà la moitié nord du pays. Heureusement, la concentration devrait baisser ce week-end, avec des averses qui colleront les pollens au sol. Mais le risque allergique se poursuivra encore pendant 3 à 4 semaines, et nécessite le suivi d’un traitement pour les personnes concernées.Selon l'(Anses), près d’un tiers de la population adulte serait allergiques à des pollens , contre 20% des enfants. Les symptômes de l'allergie touchent principalement le nez et les yeux, provoquant rhinite et conjonctivite.