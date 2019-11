Le retour de la gastro-entérite dans les Hauts-de-France

Carte éditée par le réseau Sentinelles / © Réseau Sentinelles

Quels gestes pour éviter la gastro ? Se laver longuement les mains

Éviter les contacts directs et indirects avec des personnes infectées ou potentiellement infectées

Evitez de manger des aliments périmés

Lavez avec soin les fruits et les légumes

Éviter les lieux fréquentés si vous êtes malade

Avec 167 cas pour 100 000, la région Hauts-de-France a passé le seuil épidémique de gastro-entérite. Dans le reste de la France, la moyenne n'est encore que de 141 pour 100 000. La concentration de ces diarrhées aigües se fait surtout dans la métropole lilloise avec quelques 300 cas/100 000 recensés par les médecins généralistes. Le Dunkerquois, lui semble, pour l'instant, épargné.La gastro-entérite est une infection du système digestif causée surtout par un virus. Ce dernier survit au minimum huit heures sur les surfaces inertes et parfois jusqu’à sept jours. La maladie dure en moyenne de 2 à 5 jours, mais on peut rester contagieux jusqu’à 3 jours après la guérison. Les symptômes sont nombreux et déplaisants : vomissements, diarrhée aiguë, fatigue, perte d’appétit, maux de tête, fièvre, frissons, douleurs d’estomac, crampes abdominales, nausées.