Retour d'Inde du chef étoilé Eric Boutté

Une valise pleine de senteurs

Tout juste rentré de New Delhi, Eric Boutté , chef étoilé de l'Aubergade, à Amiens, a encore l'esprit en Inde.Le chef qui parcourt le monde depuis 20 ans (USA, Brésil, Japon, Israël) était invité par l'ambassade d'Inde pour représenter l'excellence de la gastronomie des Hauts-de-France et sublimer les produits de sa région.Au menu de ce repas de gala, Eric Boutté a concocté notamment une cassolette de noix de Saint-Jacques aux salicornes. "C'est une fierté de pouvoir exporter le savoir picard et de montrer dans un autre pays que la Picardie peut exister par sa gastronomie", explique-t-il.



A peine débarqué, il s'est empressé de vider sa valise : des épices de toutes les couleurs et de toutes les senteurs. "Le déballage d'épices comme ça pour un cuisinier, c'est un petit peu Noël, c'est rentrer dans un magasin de jouets et être absorbé par tout", précise Eric Boutté.



Pour être bien dans sa toque, le chef s'est organisé avant le départ. 200 kg de bagages pour ne manquer de rien, ustensiles de cuisine et certains ingrédients introuvables sur les marchés indiens, comme par exemple ces 1500 pétales de roses de Picardie.



Autres produits phares régionaux que les Indiens ont pu découvrir, les macarons et le gâteau battu. "C'était la première chose que l'on a fait en arrivant. C'était de leur montrer cette espèce de brioche très riche en oeufs et en beurre. C'est à mille lieux de leur tradition mais à la vitesse où ça a été dégusté, je pense que ça va vite rentrer".



Sûr que cette expérience à New Delhi inspirera les futures recettes du chef, Eric Boutté.