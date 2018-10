De retour en prison à Vendin-le-Vieil, Redoine Faïd “reste combatif”, selon son avocat

"Combatif"

arrêté mercredi après trois mois de cavale et incarcéré à la prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), est "conscient de la situation" et "reste combatif", a déclaré ce jeudi son avocat Raphaël Chiche.Le braqueur, qui s'était évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet, a été "incarcéré au quartier d'isolement" de Vendin-le-Vieil, un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés de France ouvert en 2015, a indiqué Raphaël Chiche."Il est conscient de la situation qui est redevenue la sienne et reste combatif", a-t-il assuré dans une courte déclaration à l'AFP. "Une fois l'apaisement venu, il sera nécessaire de reposer le débat des longues peines et des mouroirs faisant fonction de prisons", a ajouté l'avocat, qui avait déjà défendu Faïd notamment lors de son procès pour l'attaque d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais en 2011.Activement recherché depuis trois mois,, 46 ans, a été arrêté mercredi peu après 04H00 à Creil (Oise) dans un appartement d'un quartier HLM de Creil (Oise), la ville où il a grandi.