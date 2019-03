REVOIR. Quatre groupes s'affrontent sur la scène lilloise de l'Aéronef et rêvent du Printemps de Bourges

Prise de son à l'Aéronef

Concert de Bekar, Dimanche, Nouveaux Climats et Yolande Bashing

Bekar

Dimanche

Nouveaux climats

Yolande Bashing

Prise de Son Electro ? Rock ? Rap ? Cette année, la cuvée 2019 de PRISE DE SON vous fait découvrir 12 groupes des Hauts-de-France enregistrés en concert lors des auditions des inouïs du Printemps de Bourges, au Pharos à Arras et à l’aéronef de Lille avec l’association Dynamo, et à la Lune des Pirates à Amiens. À découvrir : le rock de Structures, Tapeworms ou de The Kinds, le rap de Ben et de Bekar, la chanson du Vertigo, le phrasé de Roxaane, la musique sixties des Cayman Kings, le trio déjanté de Last Night We Killed Pineapple, sans oublier l musique instrumentale des Nouveaux Climats, la chanson française de Dimanche et l’électro-punk de Yolande Bashing.



Le rap de, la chanson du duo, la musique ambiance BO deset la chanson électro de... Ce sont les quatre groupes qui se sont affrontés le jeudi 24 janvier 2019 sur la scène lilloise de l'Aéronef est le grand gagnant pour le Nord Pas-de-Calais de ce concert de sélection des Inouïs du Printemps de Bourges. Il représentera le Nord Pas-de-Calais fin avril au festival.Un concert à revoir !Bekar est jeune, mais Bekar sait ce qu’il veut ! Ce Nordiste est tombé dans le rap à l’adolescence et depuis, c’est son kif ! Avec sa bande qui l’accompagne sur scène, son backer, son DJ et son complice Lucci qui compose avec lui, il nous offre un set tout en énergie avec ses histoires de jeune adulte qui parle des sujets de société et de sa vie. En prime, une sacrée ambiance lors du concert : les fans étaient là !Ulysse et Noémie partagent leur vie entre Lille et Marseille… Cette vie décousue leur a inspiré leur duo Dimanche , mêlant chanson française autotunée (un choix de réalisation pour la chanteuse) et électro-pop faussement acidulée. Derrière les apparences easy-listening, -ils disent qu’ils font de la bedroom-pop- dont les textes sont assez mélancoliques.Vous vous imaginez en technicolor dans une vieille voiture sur les routes de France à côté de Belmondo ? Voilà, vous êtes rentrés dans l’imaginaire des Nordistes de Nouveaux Climats . Le groupe s’inspire de l’univers des musiques de films des années 70 pour produire une musique instrumentale puissante qui nous emmène en voyage ou dans le passé… avec un sacré plaisir des oreilles.Echappé d’un collectif punk lillois, Baptiste a choisi de s’inventer un avatar Yolande Bashing pour raconter le monde tel qu’il le voit. Un monde parfois sombre, mais dans lequel il défend bec et ongles son personnage. Entre chanson et électro, Yolande Bashing nous emmène en transe avec sa voix et de furieux synthés.