VIDÉO. Rien n'y fait pour le VAFC, battu à Orléans

Le VAFC battu 1 à 0 à Orléans

[#USOVAFC] 73me - BUUUUT de Laurienté qui ouvre le score: USO 1-0 VAFC#TeamUSO pic.twitter.com/pam2Csbpg9 — US Orléans (@US_Orleans) 19 octobre 2018

La saison s'annonce compliquée, pour les Valenciennois. Pour la 11journée de Ligue 2, lvendredi 19 octobre,qui pose question (après Brest et Ajaccio), alors que l'US Orléans revendique sa cinquième victoire consécutive.Avec une première partie plutôt molle et un score nul à la mi-temps, il a fallu attendre la seconde période pour voir les esprits s'échauffer.C'est même à une offensive valenciennoise queà la 75minute,. Valenciennes, en quinze minutes,Avec cette défaite, le VAFC a atteint la 17e place du classement , à une place de la zone relégable. La semaine prochaine,, et qui pourrait lui permettre de renouer avec la victoire.