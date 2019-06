Rock Werchter : une partie du site du festival belge évacuée en raison de la présence de chenilles processionnaires

Des chenilles particulièrement urticantes. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Intervention des pompiers

Evacuation partielle de Rock Werchter à cause de chenilles processionnaires https://t.co/C6nFbq0qeL — Flandreinfo.be (@VRT_Flandreinfo) 27 juin 2019

L'édition 2019 du Rock Wercher - l'un des plus gros festivals européens de l'été - a débuté ce jeudi à Rotselaar, près de Louvain, en Belgique. 88 000 spectateurs sont attendus quotidiennent jusqu'à dimanche, pour applaudir des artises comme Muse, The Cure, P!nk, Macklemore, Angèle, Charlotte Gainsbourg, Clean Bandit ou encore Kylie Minogue.Mais en cette journée d'ouverture, des chenilles processionnaires, particulièrement urticantes, sont venues jouer les trouble-fêtes. Elles ont été aperçues dans des arbres sur une partie du site, qui a dû être évacuée, selon l'agence de presse Belga.Ces arbres se trouvent sont ceux près de la tente The Barn, l'un des trois scènes du festival, où le rappeur belge Zwangere Guy a lancé les festivités à 13h00. La zone autour des arbres a été fermée et trois équipes de pompiers sont intervenus pour éradiquer les chenilles.Rock Werchter est organisé par Live Nation, la multinationale du spectacle qui dirige aussi le Main Square d'Arras . Plusieurs concerts seront diffusés en direct et streaming sur le site internet du festival belge , qui célèbre, cette année, sa 45édition.