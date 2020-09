Roland-Garros : les chances des trois Nordistes Mladenovic, Parmentier et Dodin

Dodin, une montagne pour commencer (lundi, 11 heures)

Jouable pour Mladenovic

Parmentier veut finir en beauté

La montagne a un nom : la Tchèque Petra Kvitova (30 ans). Et quelques références :Mais la tête de série numéro 7 de Roland-Garros, qui a débuté dimanche (27 septembre – 11 octobre), est moins impériale cette année, même si elle a encore fait un huitième de finale à l’US Open début septembre.La Lilloise, qui n’a jamais passé le deuxième tour de Roland-Garros, devra réaliser un exploit.Même si son mois de septembre est mitigé (3 défaites, 4 victoires) et qu’elle ne pourra pas compter sur l’appui du public,Pour Kristina Mladenovic, ce n’est pas une montagne mais l’Allemande Laura Siegemund, 66e mondiale. La native de Saint-Pol-sur-Mer, actuellement 44e mondiale, affrontera une adversaire en forme (11 victoires et 8 défaites en 2020), mais supposément moins forte.LaNordiste de 27 ans peut s’appuyer sur son US Open (éliminée au troisième tour, avant d’avoir été exclue du double en raison du Covid-19 et de son statut de contact rapproché de Benoit Paire, testé positif).Être rationnel et pragmatique n’est pas toujours une bonne chose. Il impliquerait de dire que Pauline Parmentier n’a presque aucune chance de battre la Russe Veronika Kudermetova (42e mondiale).. Et voudra forcément finir en beauté, d’autant qu’il pourrait y avoir un