Roland-Garros : la Nordiste Kristina Mladenovic sortie dès le premier tour

éliminée d'entrée à Roland-Garros par l'Allemande Andrea Petkovic, 107e joueuse mondiale . Elle avait pourtant atteint les quarts de finale, l'année dernière.La Nordiste, originaire de Saint-Pol-sur-Mer,avant de craquer mentalement face à une joueuse qui a déjà les demis à Roland-Garros et qu'elle n'a jamais battue. Sur le court Suzanne-Lenglen surplombé de nuages menaçants, tout a basculé lors d'un jeu décisif épique. Mladenovic s'est procuré quatre balles de set dont les trois premières, mais "Petko" a conclu sur sa quatrième tentative. Ensuite, elle n'a plus représenté la moindre menace pour l'Allemande dans le reste de la rencontre.



Depuis son parcours à Paris l'an passé, l'ancienne n°1 française (31e mondiale) n'a plus brillé. Elle avait connu quinze défaites d'affilée entre début août et janvier, et n'a eu qu'une finale à se mettre sous la dent cette saison, à Saint-Pétersbourg où elle était tenante du titre.



Après cette défaite, la Nordiste de 25 ans va dévisser au delà de la 50e place au classement mondiale.