Roland-Garros : revoir le match d'Océane Dodin

Une Nordiste de moins à Roland-Garros.lundi soir contre la Britannique Heather Watson (74mondiale), sur le court n°3, au premier tour de la compétition.Après avoir tenu tête à la Britannique dans le premier set, la Nordiste de 21 ans, 139joueuse mondiale, a cédé dans le deuxième set.Elle participait pour la seconde fois à Roland-Garros. L'an dernier, elle s'était inclinée au deuxième tour.



Après la défaite de Kristina Mladenovic, en début d'après-midi, il ne reste désormais plus que deux Nordistes qualifiés au second tour : Lucas Pouille et Pauline Parmentier.