Roland-Garros 2018 : Caroline Wozniacki survole son sujet

6-0 / 6-3.a seulement marqué trois petits jeux ce vendredi après-midi sur le court Philippe Chatrier, le central de Roland-Garros. La Nordiste a été sévèrement battue par une adversaire bien plus forte et plus en forme qu'elle. A 6-0 5-0, elle a aligné 3 jeux de suite mais c'était trop tard...La Danoise, tête de série numéro 2, a laissé peu de chance à la 74ème mondiale. Elle n'a par exemple laissé que 6 points à son adversaire dans le 1er set.En 2014,avait atteint les 8emes de finale, son meilleur résultat à Paris.



Il reste un Nordiste engagé dans ce tournaoi de Roland-Garros : Lucas Pouille qui joue aussi ce vendredi après-midi sur le central.