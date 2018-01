Ronchin : Victor et ses copines collectent des fournitures pour les élèves défavorisés

Ronchin : des enfants créent une association récolter des fournitures scolaires

C'est en mai 2017 que l'aventure a commencé pour, un élève de l'. Le garçon de, se rendant compte que certains de ses camarades manquaient de, a commencé à en collecter pour leur redistribuer.Puis l'élan de générosité a petit à petit pris de l'ampleur, avec le concours de la direction de l'école. Plus encore après que l'ouragana frappéfin août. L'appel à la générosité de Victor et de ses petites camarades a été entendu dans toute la France et aujourd'hui, il a récoltéde fournitures scolaires !Une partie sera remise ce dimanche à des étudiants qui vont particper au 4L Trophy au. A cette occasion d'ailleurs, Victor et ses amies de l'association Feutres et Cie recevront la médaille de la ville de Ronchin. Ils cherchent également des partenaires pour faire voyager les fournitures collectées jusqu'à Saint-Martin.