Roubaix : disparition inquiétante d'un mineur de 13 ans, la police lance un appel à témoins

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Ryan ZELLAGUIN, 13 ans, 1m67, 76 kg, yeux marrons, cheveux châtains foncés courts, disparu depuis le 19 février 2018 vers 17h30 de #ROUBAIX (#Nord). En cas d'information, contactez le commissariat de #police de Roubaix pic.twitter.com/1yvWsCA7dm — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 21 février 2018

13 ans, a disparu ce lundi vers 17h30 à. La police lance unpour tenter de le retrouver.Ryad Zellagui mesure 1,67 m, pèse 76 kg, a les yeux marrons et les cheveux châtains foncé courts. Il a une tâche de naissance entre les sourcils.il portait un t-shirt orange, une veste de sport noire avec des bandes dorées dans le bas, un pantalon adidas et des baskets Nike bleues et blanches.Si vous disposez d'informations pouvant permettre de le retrouver, contactez le commissariat de Roubaix au 03 20 81 34 61 (ou 34 09 ou 35 63) ou au 03 20 81 34 92.