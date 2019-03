Roulez-vous à 70km/h sur le périphérique de Lille ? Des contrôles radars vont le vérifier

En rouge, les tronçons où la vitesse est désormais limitée à 70 km/h. / © Google Maps

⚠️🚗les contrôles routiers seront renforcés sur les axes concernés par l'abaissement à la vitesse à #70km sur le périphérique de #Lille. 24 personnes tuées sur les routes du #Nord depuis le début de l'année : vigilance et prudence pour la sécurité de tous ! #RoutePlusSure pic.twitter.com/2gXw8Gqllu — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 4 mars 2019

Est-ce que tous les automobilistes ont bien compris que la vitesse réglementaire sur le périphérique de Lille (fin de l'A25 et RN 356) est passée de 90 à 70km/h ? Pas sûr. La mesure est en vigueur depuis le 2 février dernier mais les habitudes ne sont peut-être pas si simples à changer.Jusqu-là, les contrôles étaient pédagogiques, sans sanction ou amende. Désormais, les forces de l'ordre vont passer à "des contrôles renforcés à verbalisation systématique en cas de non-respect de la limitation de vitesse. Durant les trois prochains jours, des contrôles seront donc mis en place par les forces de l’ordre sur l’ensemble des axes et, en particulier, surdans les deux sens de circulation."Le Préfet rappelle que la mesure a un double objectif : réduire l'empreinte écologique et renforcer la sécurité routière.