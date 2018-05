Route du Louvre : parcours, nouveautés, infos pratiques... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2018

1. Le parcours

Un marathon . 42,195 km pour relier Lille au musée du Louvre Lens. Le départ se fait à 9 h 30 depuis l’avenue le-Corbusier à Euralille.

. 42,195 km pour relier Lille au musée du Louvre Lens. Le départ se fait à 9 h 30 depuis l’avenue le-Corbusier à Euralille. Relais marathon : même course, même départ, même distance mais avec une équipe de trois personnes qui se relaient.

: même course, même départ, même distance mais avec une équipe de trois personnes qui se relaient. 10 km : un parcours autour de la ville de Lens.

: un parcours autour de la ville de Lens. Huit randonnées. Des parcours de 10 à 21 kilomètres, partant de Béthune, Annœullin, Carvin, Arras, Meurchin, Wingles, Liévin et Lens. Des navettes aller-retour seront mises en place par Tadao depuis Lens, Liévin, Meurchin et Bénifontaine.

Route du Louvre 2018 : le parcours du marathon, du 10 km et des randonnées

Le plan du village arrivée à Lens

2. Les animations

3. Les records

La Route du Louvre 2017

4. La météo

5. La retransmission

Pour la première fois, lava vraiment bien porter son nom. L’arrivée de la course ne se fera plus à la base du 11/19 de Loos-en-Gohelle comme ces dernières années mais dans le parc du Louvre-Lens. « Ce n’était pas possible les premières années à cause de la fragilité du tout jeune parc. Il fallait qu’il arrive à maturité », expliquent les organisateurs.15 000 participants sont annoncés cette année.La Route du Louvre, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, tous les styles... 4 types de parcours sont proposés :L'arrivée se fera donc pour la première fois cette année dans le parc du Louvre-Lens. "Les coureurs et les randonneurs arriveront tous dans les jardins du musée. Pour les participants du marathon et du 10 kilomètres ce sera du côté de la grande salle du musée. Et pour ceux qui prendront part aux différentes randonnées, ce sera de l'autre côté.", explique Jean-Pierre Wattelle, le directeur de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France.Dans l'ADN de la Route du louvre, il y aussi l'idée d'une fête. un parcours jalonné d'animations dans les villes et villages traversés. En tout 24 villes sont traversées par le Marathon, le 10 km et les randonnées : Lille, Loos lez Lille, Haubourdin, Emmerin, Don, Carvin, Allennes les Marais, Hulluch, Lens, Bénifontaine, Vimy, Wavrin, Emmerin, Annay sous Lens, Provin, Bauvin, Haubourdin, Santes, Annoeullin, Pont à Vendin, Arras, Meurchin, Loison sous Lens, Loos en Gohelle."De nombreux Géants de la région se réuniront dans le Village Arrivée pour créer un accueil à la hauteur de l’évènement. Les activités seront nombreuses autour du Pôle Forme Santé et Bien-être, et les dégustations délicieuses autour des produits régionaux", annoncent les organisateurs.Les précédents records de la Route du Louvre datent de 2012. Cette année-là, Bizuayehu Ehite (Ethiopie) termine le marathon en 2h32'19. Chez les hommes, Jackson Kiprono (Kenya) le termine en 2h10'35.A priori, les coureurs ne devraient pas échapper à la pluie... Météo France annonce un temps très orageux pour ce dimanche matin. Températures de 12 à 14°C. Prévisions à confirmer.La Route du Louvre sera diffusée en direct sur France 3 Nord-Pas de Calais à partir de 9h15 et en intégralité sur internet.Vous pourrez retrouver également sur notre site les classements, les temps et toutes nos vidéos