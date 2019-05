Route du Louvre : parcours, nouveautés, infos pratiques, retransmission télé... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

LA ROUTE DU LOUVRE 2019

La Route du Louvre en chiffres 2 500 participants pour le marathon international

300 équipes de 3 coureurs pour le marathon relais

4 200 participants pour le 10km du Bassin minier dont 1 700 femmes

7 500 participants pour les 5 randonnées pédestres

2 000 bénévoles mobilisés pour l’organisation de la course

Sport et culture. Enthousiasme et performance. Pour sa 14ème édition, la Route du Louvre veut continuer à être un évenement populaire, trait d'union entre le Nord et le Pas-de-Calais.Le marathon sera diffusé en direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais. On vous donne les infos principales à connaître sur ce rendez-vous devenu incontournable dans la région. Près de 15 000 participants sont attendus.Le départ de la course-phare et du relais-marathon se fera cette année rue Faidherbe à 9h30. Tout au long de la matinée, partiront également des 10 km et des randonnées.9h30 : Un marathon homologué par la FFA : 42,195 km (Lille - Loos-en-Gohelle) - Label national et qualificatif pour les championnats de France.9h30 : Un marathon-relais par équipe de 3 coureurs (épreuve limitée aux 300 premières équipes inscrites).9h45 (Course Femmes) et 10h10 (Course Hommes) : Une course de 10 km (Loos-en-Gohelle - Loos-en-Gohelle) - Label régional et qualificatif pour les championnats de France.9h : 12 km L’Américaine (Aréna Stade Couvert de Liévin)9h30 : 18 km La Canadienne (Cité Nature d’Arras)10h20 : 10 km La Louvre-Lens (Musée du Louvre Lens)10h30 : 10 km Loos en Gohelle (Centre ville de Loos en Gohelle)10h30 : 15 km Les Poilus de la Route du Louvre (Mémorial de Notre Dame de Lorette)24 villes seront traversées par le Marathon, le 10 km et les randonnées : Lille, Loos-lez-Lille, Haubourdin, Emmerin, Don, Carvin, Allennes les Marais, Hulluch, Lens, Bénifontaine, Vimy, Wavrin, Emmerin, Annay sous Lens, Provin, Bauvin, Haubourdin, Santes, Annoeullin, Pont-à-Vendin, Arras, Meurchin, Loison sous Lens, Loos-enGohelle.Comme chaque année, à certains endroits de sparcours, on trouvera des harmonies, des géants, des carnavaleux, des jeux, des dégustations...Objectif : distraire le public venu encourager les coureurs."De nombreux Géants de la région se réuniront dans le Village Arrivée pour créer un accueil à la hauteur de l’évènement. Les activités seront nombreuses autour du Pôle Forme Santé et Bien-être, et les dégustations délicieuses autour des produits régionaux.", annoncent les organisateurs.Nouveauté cette année. L'après-midi, le chanteur du groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel, donnera un grand concert gratuit en plein air, dans le parc du Louvre-Lens. Rendez-vous à 15h30 !A priori, les coureurs et randonneurs devraient échapper à la pluie... Météo France annonce un temps sec avec des températures entre 6 et 16°C pour ce dimanche. Quelques nuages et des éclaircies.La Route du Louvre sera diffusée en direct sur France 3 Hauts-de-France à partir de 10h10 et à partir de 9h30 sur hdf.france3.fr pour les plus matinaux. Un événement commenté par Matthieu Rappez et les consultants Fanny Pruvost et Patrice Desrumaux !Enfourchés sur leurs motos en tête et en arrière de course, Emilie Montcho, Sergio Rosenstrauch, Lila Haffaf et Nicolas Corselle vous feront vivre la Route du Louvre comme si vous y étiez. Anaïs Hanquet et Sebastien Gurak seront quant à eux aux départs des 10 kilomètres hommes et femmes.Vous pourrez retrouver également sur notre site les classements, les temps-forts et toutes nos vidéos