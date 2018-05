Route du Louvre : suivez le marathon en direct

La Route du Louvre, c'est le marathon (42,195 km course) entre la métropole lilloise et le bassin minier, avec une arrivée cette année au coeur du musée du Louvre-Lens, prévue vers midi. Le départ du marathon aura lieu avenue Le Corbusier à Lille, au pied d'Euralille à 9h30.

En marge du traditionnel marathon, d'autres épreuves se déroulent simultanément : un relais, les 10 km hommes et 10 km femmes et huit randonnées de 10 km à 20 km dans toute la région.



Un événement sportif et une fête régionale

La Route du Louvre est aussi une occasion unique de redécouvrir la richesse de nos paysages, villes et villages traversés par les différents parcours, depuis le cœur de la métropole lilloise jusqu’au bassin minier, avec cette année une arrivée des courses pour la première fois au musée du Louvre-Lens, où une multitude d’animations seront proposées au public.Quelquedont environ 7000 coureurs et 8000 randonneurs profiteront de ce nouveau rendez-vous de sport passion et santé. 30 000 participants et spectateurs sont attendus.Qu’ils soient amateurs ou de haut niveau, en solitaire, en famille ou en club, ils ont tous pour objectif la ligne d’arrivée au terme des 42 km, 10 km ou des 8 randonnées. Avec 12 épreuves différentes, adaptées au rythme et aux envies de chacun, la Route du Louvre se veut un événement sportif ouvert à tous.De nombreuses animations jalonneront la route : harmonies, Géants des Flandres, carnavaleux, dégustations régionales, jeux traditionnels...et notre consultant, nous feront vivre la course depuis notre plateau de France 3 à Lille.Plusieurs invités se succéderont pour apporter leur éclairage sur l’épreuve., également en plateau, sera le consultant "patrimoine et tourisme", pour la mise en valeur du territoire traversé par les courses.sera au départ du marathon dès 9h15 puis au cœur de la course accompagnée en image par. Ils nous feront partager les histoires, l’ambiance, les efforts et les galères du peloton ainsi que les animations organisées sur le parcours.etnous ferons vivre le départ du 10 km depuis la gare de Lens, ainsi que le départ de la randonnée. Ils rejoindront ensuite la ligne d’arrivée pour rencontrer des familles, des participants, des personnalités de notre région...