Route du Rhum 2018 : fin de l'aventure pour le Lillois Romain Rossi

Le Souffle du Nord COMMUNIQUÉ : Fin de Route du Rhum pour Romain Rossi En escale à Madère depuis dimanche suite à des problèmes techniques, Romain Rossi engagé sur la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, a...

Fatale escale à Madère

Romain Rossi Navigateur 🛫 En route pour retrouver ma petite famille déjà en Guadeloupe, me ressourcer et prendre du recul sur cette Route du Rhum terminée prématurément. Évidemment la déception est énorme et il va falloir...

Le skippeur lillois Romain Rossi, engagé dans sa première Route du Rhum, a été contraint d'abandonner la course mercredi après un deuxième arrêt qui le disqualifie pour la course.Le navigateur amateur lillois, après 15 jours de navigation s'est arrêté à, à près de 1000 km à l'ouest du Maroc, en raison de. Le Nordiste dené à Béthune et qui réside à La Madeleine, dans la métropole lilloise, aurait pu repartir en "hors course" mais ne s'imagine pas se lancer dans "une longue traversée loin derrière ses concurrents" précise un communiqué du Souffle du Nord, l'association qui le suit.Romain Rossi, engagé contre la maladie de Crohn auprès de la fondation DigestScience, n'a pas démérité après être parti le 4 novembre de Saint-Malo , au côté de 122 autres navires.Il n'est en tout cas pas le seul Nordiste à avoir jeté l'éponge. Charlie Capelle, originaire de Bouchain, avait également été contraint de quitter la course le 13 novembre après une panne de ses systèmes électroniques.