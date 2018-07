Routes, panneaux, radars, amende... Tout ce qu'il faut désormais savoir sur la limitation à 80 km/h

Quelles routes sont concernées ?

La vitesse baisse-t-elle encore sous la pluie ?

Les panneaux ont-ils tous été changés ?

Où sont les radars qui flasheront à 80 km/h ?

Radar à 80km/h au 1er juillet 2018

Et en cas d'amende ?

Mesure de sécurité routière pour les uns, injustice bonne à remplir les caisses de l'État pour les autres, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires est entrée en vigueur ce dimanche 1juillet, malgré la vive opposition de nombreux motards et automobilistes.La limitation concerne les routes à double-sens et qui n'ont pas de séparateur central, soit 400 000 km du réseau français.Des sénateurs avaient à un moment envisagé de n'appliquer la limitation qu'aux routes les plus dangereuses (et une étude avait été commandée pour en dresser la liste) mais l'idée a été abandonnée.Dans le cas d'une trois voies, la limite est désormais limitée à 80 km/h dans le sens qui ne comporte qu'une voie, et à 90 km/h dans le sens qui en compte deux.Les cinq départements des Hauts-de-France comptent entre 4000 et 6000 km de routes concernées, selon une carte parue dans Le Parisien Elle ne baissera pas à 70 km/h mais sera bel et bien maintenue à 80 km/h, même sous une bonne drache.Idem pour les poids lourds, qui roulaient déjà à 80 km/h et ne subissent aucun changement.Au total,mais tous n'ont peut-être pas pu être changés à temps, d'autant plus que leur remplacement présente un coût, àS'ils ne peuvent pas les remplacer, les gestionnaires des routes doivent donc masquer les panneaux, par exemple avec une bâche. Mais même sans panneau, la limite n'en est pas moins de 80 km/h ! Comme le rappelle MRémy Josseaume, avocat en droit routier dans Le Parisien , "(...) En ville, on ne voit pas des panneaux 50 km/h partout."On connaît la liste des dix radars qui flasheront à la nouvelle limitation de vitesse dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais pas dans la Somme, l'Aisne ou l'Oise.À ces dix radars s'ajoutentLa métropole lilloise ne dispose pour l'heure d'aucun radar fixe sur les voies qui sont concernées sur son territoire.L'amende, elle, ne change pas :pour des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h,quand la différence est de 30 km/h à 50 km/h.Le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué qu'une période de pédagogie "de quelques jours" accompagnerait la mesure, mais il n'y aura guère que les gendarmes pour se tolérants pendant les premiers jours. Les radars automatiques, eux, seront intransigeants.. Comme le souligne MJosseau, toujours auprès du Parisien , "si des petits malins s’amusent à débâcher les panneaux ou que le conseil départemental ne les change pas, il va y avoir une contradiction entre la réglementation locale et nationale"De là, "lorsqu'il y a une signalisation défectueuse, on ne peut pas reprocher à l'automobiliste d'être en infraction" ajoute l'avocat, mais "".