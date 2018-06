Les routes les plus meurtrières de Picardie recensées par une étude

Ce dimanche dans le #JDD les cartes des routes où la vitesse tue le plus. Sept éditions différentes et régionalisées pour coller aux attentes des lecteurs pic.twitter.com/l9M0v9074H — Le JDD (@leJDD) 17 juin 2018

Dans l’Aisne

Dans l’Oise

Dans la Somme

La mesure devrait, selon les experts cités par le gouvernement, sauver. Le passage de la vitesse maximale à 80km/h sur les routes sans séparateur central a été entériné vendredi par le gouvernement et entrera en application dès le 1er juillet. C’est pour présumer de l’efficacité de cette mesure très controversée quea confié une étude à au professeur, spécialisé en accidentologie. Ses résultats sont publiés ce vendredi par le Journal du Dimanche L’hebdomadaire diffuse les cartes, département par département, des routes qui concentre le plus d'accidents dont l'issue a été fatale. L’étude a été menée à partir de données collectées entre 2006 et 2015 sur les voies « hors agglomération et hors réseau autoroutier ». Le département a cumulé 283 décès pendant la période étudiée. Au total, 13 routes cumules 51% des victimes. La voie où la vitesse a été la plus meurtrière est, sur laquelle 36 personnes ont trouvé la mort. Viennent ensuite. « C’est plutôt au nord de Laon que se situent les routes accidentogènes de la carte », note l’auteur de l’étude.Comme pour l’Aisne et la majorité des départements étudiés, un petit nombre de routes, représentant 16% de la longueur de voies totale, concentre la majorité des morts. " L’Oise illustre une situation moyenne avec un rapport de 1 à 3 entre la proportion de tués et la proportion de longueurs de voies », commente l’auteur de l’étude.est à l’origine du nombre de décès le plus élevé (21), talonnée par Dans le département , la D930 cumule 18 tués sur 10 ans. « La majorité de ses départementales a un nombre de tués au kilomètre de voie relativement faible par comparaison à de nombreux autres départements centrés sur une ville importante (ici Amiens) », remarque. Il n’y donc que peu d’écart avec les autres axes secondaires cités dans l’étude :. Selon les conclusions de l'étude, ce sont les routes secondaires où la vitesse augmente (lignes droites, bon état de la chaussée) qui concentre les accidents fatals.