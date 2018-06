Routes, tabac, drones... Ce qui change au 1er juillet

Les routes secondaires à 80 km/h

Une flambée du prix du gaz

La hausse habituelle du prix du tabac

Des touristes mieux informés

Bonne nouvelle pour les allocations chômage

Allocations chômage : revalorisation au 1er juillet 2018.



Les allocations d’#assurancechômage sont revalorisées de 0,70 %

Près de 2,5 millions de demandeurs d’emploi sont concernés.



https://t.co/0zqJg3dgYb pic.twitter.com/lg6djfwrGy — Unédic (@unedic) 29 juin 2018

Pilotes de drones

Crédit d'impôt énergétique

C'est déjà demain : les 400 000 km de routes secondaires en FranceUne mesure mise en place dans l'espoir de réduire le nombre de morts sur les routes.La pilule ne passe toujours pas pour de nombreux motards et automobilistes, qui entendent poursuivre la lutte.C'est une hausse exceptionnelle du gaz qui se prépare pour demain : après une augmentation de 2% en juin, le tarif réglementé augmentera demain de 7,45%, la plus forte hausse que les ménages aient connu depuis six ans.Le prix des cigarettes va augmenter comme chaque mois - avec pour objectif un paquet à 10 euros en 2020 : le prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes restera stable à 7,90 euros, mais celui des paquets qui restaient jusque-là les moins chers va être ajusté : 7,70 euros contre les 7,50 euros auxquels on pouvait encore les toruver.Demain entrera en vigueur un décret du 29 décembre 2019 qui transpose une directive européenne sur la protection des voyageurs : elle exige davantage d'information de la part des opérateurs de tourisme pour les voyages et séjours à forfait, notammen tsur les prestations liées, les modalités de résolution de contrat, les frais liés, la durée d'obtention d'un visa, etc...Les allocations chômage vont également subir de légers changements, puisqu'elles vont être revalorisées de 0,7%. L'allocation minimale passe donc de 28,89 € par jour à 29,06 €, a annoncé l'Unedic, qui gère le régime d'assurance-chômage.Une nouvelle législation sur l'usage d'apparels volants de plus de 800 grammes va entrer en vigueur demain. Les pilotes, même amateurs, devront désormais suivre une formation théorique en ligne, et surtout passer un examen d'un soixantaine de questions, comme pour le Code de la Route.Ce certificat théorique ainsi obtenu sera nécessaire pour faire voler un drole civil. En ce qui concerne les pilotes qui exercent dans le cadre professionnel, il leur faudra un certificat d'aptitude.Si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique dans votre logement et que vous envisagez de bénéficier du CITE (Crédit d'impôt transition énergétique), sachez que plusieurs équipements , comme les fenêtres ou les chaudières à fioul à haute performance énergétique, n'y seront plus éligibles.