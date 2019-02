Royaume-Uni : une compagnie aérienne met la clé sous la porte (en partie) à cause du Brexit

Tous les vols annulés

Hausse des carburants et incertitude du Brexit

La compagnie aérienne régionale britannique flybmi a annoncé samedi, incriminant la hausse du prix des carburants etLa société mère, British Midland Regional Limited, a annoncé avoir annuléFlybmi dispose d'une flotte deen Grande-Bretagne, Allemagne, Suède et Belgique."C'est le cœur lourd que nous faisons cette annonce inévitable aujourd'hui", a déclaré un porte-parole de la compagnie dans un communiqué publié sur son site internet."La compagnie a fait face à plusieurs difficultés, dont les récentes hausses du prix du carburant". "L'activité actuelle et future a également été sérieusement affectée par", a ajouté le porte-parole.Flybmi n'a pas été en mesure deet craignait de ne pas pouvoir continuer à desservir de destinations sur le continent européen après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars, selon le communiqué."Aussi,, en dépit d'investissements à hauteur de plus de 40 millions de livres (plus de 45,6 millions d'euros) ces six dernières années", poursuit le communiqué.La compagnie, qui a transportéopérait en partage de codes avec des partenaires européens, dont Lufthansa, Turkish Airlines et Air France.Ses vols étaient opérés depuisen Grande-Bretagne, ainsi que d'aéroports européens dontLa compagnie a conseillé à ses clients de chercher à se faire rembourser leurs réservations auprès desLondres doit quitter l'Union européenne le, mais la Première ministre britannique Theresa May cherche encore à renégocier l'accord de divorce, pourtant entériné avec les 27 en novembre 2018, ce que refuse fermement Bruxelles.