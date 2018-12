Ryanair devra-t-il rembourser ses clients britanniques lésés par les grèves cet été ?

Vers une plainte ?

L'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni a annoncé mercredi qu'elle allaitpour forcer Ryanair à indemniser des passagers affectés par une grève cet été "La compagnie aérienne a décidé quen vertu de la régulation européenne dans le cas d'une perturbation du vol provoquée par une grève du personnel de la compagnie", a déploré la Civil Aviation Authority (CAA) dans un communiqué.L'autorité rappelle qu'à la suite d'annulations de vols sur fond de grève cet été, des passagers ont "déposé des demandes d'indemnisation directement auprès de la compagnie,". "Les passagers ont alors pu transmettre leurs plaintes à AviationADR, un organisme reconnu par la CAA pour résoudre les litiges après des plaintes de passagers".Mais Ryanair a depuis informé la CAA qu'elle ne négociait plus avec AviationADR, ce qui, a expliqué l'autorité, ne lui laisse pas d'autre choix que dElle n'a pas précisé quelles pourraient être ces actions, mais"Comme la CAA l'a souligné au moment du mouvement social, les grèves ne constituent pas (...) des 'circonstances extraordinaires',", a ajouté l'Autorité.Des "circonstances extraordinaires" peuvent être mettre mises en avant par les compagnies aériennesIl peut s'agir par exemple d'unqui empêcherait l'avion de voler, deou d'une- comme les contrôleurs aériens.Plusieurs grèves ont eu lieu cet été chez Ryanair et entraîné l'annulation de centaines de vols, le personnel revendiquant des contrats relevant de leur pays de résidence et de meilleures conditions sociales.Ryanair s'est dite sûre de son bon droit en réaction à l'initiative de la CAA."Des tribunaux en Allemagne, en Espagne et en Italie ont déjà statué que les grèves constituaient des 'circonstances exceptionnelles' et que les règles européennes d'indemnisation ne s'appliquaient pas" dans ce cas, a souligné la compagnie dans un communiqué. "Nous attendons de la CAA du Royaume-Uni qu'elle suive ce précédent", a conclu Ryanair, la première compagnie européenne en nombre de passagers transportés.L'entreprise irlandaise est en train de négocier à tour de bras avec les syndicats dans ses pays d'implantation,Des accords, partiels ou complets, ont déjà été conclus avec les pilotes et/ou le personnel navigant dans plusieurs pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Belgique.La direction de la compagnie a estimé fin novembre qu'elle aurait "" ses relations avec les syndicats avec des accords sociaux en place dans la plupart des pays d'Europe d'ici au mois de mars prochain.