Saint-Hilaire-sur-Helpe : disparition inquiétante d'un jeune homme, la gendarmerie lance un appel à témoins

Antoine Davis était parti avec son chien

, jeune homme âgé de 22 ans originaire de, n’a plus donné de ses nouvelles depuis ce jeudi après-midi. Il a été aperçu pour la dernière fois par un voisin près des ateliers municipaux de son village vers 15 h 30. Il était parti promener son chien (de race King Russe).Antoine David, né le 10 novembre 1996, portait ce jeudi un pantalon kaki-gris, un sweat à capuche beige crème. Il est de corpulence mince, mesure entre 1,70 m et 1,75 m, a les yeux marrons et les cheveux châtains.Des recherches étaient en cours ce vendredi dans le secteur, avec des chiens. Si vous détenez une information pouvant permettre de retrouver ce jeune homme, contactez laau 03 27 61 14 40.