A Saint-Martin-lez-Tatinghem, elles cousent le plus grand soutien-gorge du monde

Le plus grand soutien-gorge du monde



Un patchwork de solidarité

Exposé pour Octobre Rose

Au fil du temps, l'histoire se construit et le pari fou devient réalité. Depuis 2 mois, les 75 salariés de l'entreprise d'insertion Audo-tri de Saint-Martin-lez-Tatinghem dans l'Audomarois s'affairent pour réaliserLes mensurations sont hors norme :de petites pièces de tissu rose, découpées, repassées et cousues.Ce plus grand soutien-gorge du monde se veut le►Reportage de Corinne Sala, Delphine Lahonde et Franck Defrance"C’est important de voir comment les gens peuvent se mobiliser, adhérer à un projet comme celui là pour que ça fasse vraiment une chaîne magnifique", s'enthousiasme Laurence Gosselin, couturière. "Nous étions contents de nous embarquer là-dedans parce que notre structure, l’insertion, c’est aussi une aventure humaine et ça nous fait avancer encore plus loin parce que ça nous demande une dose de confiance incroyable. Et du coup ça nous booste."Prévention et levée de fonds sont au coeur de ce grand patchwork de la solidarité."Ce projet s'inscrit dans une démarche de prévention et de sensiblisation au dépistage", explique Hervé Leleu, vice-président de l'association Audomarose. "Après, il y a la collecte des fonds. En 4 ans, nous avons remis 160 000 € au Centre Oscar Lambret (spécialisé dans le traitement du cancer, NDLA). Cette année, on espère passer le cap des 200 000. J’espère que ce grand soutien-gorge sera revendu aux enchères ou ces pièces redecoupées et revendues par exemple un euro chacune. On peut tout imaginer."Dans l'atelier LN, Zahia, Sylvie, Aurélie et les autres se cousent un nouvel avenir. "Ça m’apporte de la confiance en moi et ça nous valorise aussi. C'est génial", témoigne l'une d'elles.Tous les dons de tissus sont les bienvenus. Le soutien-gorge terminé sera accroché début octobre dans un hypermarché de l'Audomarois, pendant le mois de prévention du cancer du sein, octobre rose