Saint-Pétersbourg : fin de la série noire pour Mladenovic

"Enfin, cette série est finie", s'est réjouie la Nordiste âgé de 24 ans. "Cette victoire signifie beaucoup pour moi." Mladenovic n'avait plus gagné un match depuis le 2 août 2017, à Washington, et a donc passé près de six mois sans gagner le moindre match en simple.



Elle s'était consolée en double lors de l'Open d'Australie fin janvier, où elle avait remporté le tournoi aux côtés de la Hongroise Timea Babos. A Saint-Pétersbourg, où elle défend son titre, la Française était la moins bien partie, concédant un break dès sa première mise en jeu. Elle est revenue pour finalement s'imposer en 1h33 face à l'ancienne N.4 mondiale.



La Fed Cup dans 10 jours

"Je suis très satisfaite de mon jeu, de ma manière d'avoir gardé mes nerfs et d'avoir continué à avancer comme je le fais toujours", a-t-elle poursuivi.

Elle affrontera en quarts de finale la Tchèque Katerina Siniakova, 52e joueuse mondiale. Mladenovic a perdu trois de leurs quatre face-à-face.



Cette inversion de tendance tombe à pic : dans dix jours, Mladenovic doit jouer en tant que N.1 des Bleues en Fed Cup face à la Belgique, en raison

de l'absence de Caroline Garcia.