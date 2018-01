Saint-Pol-sur-Mer : ivre, il frappe son ex puis blesse des policiers, avant de finir en prison

C'est un homme particulièrement agité, que les policiers de Dunkerque ont bien eu du mal à interpeller dimanche en début de soirée à Saint-Pol-sur-Mer. Les forces de l'ordre avaient été appelées à intervenir rue Alfred Caulier, par une femme de 37 ans qui venait d'être frappée, chez elle, par son ex-concubin. La victime s'était enfuie, tandis que l'agresseur était resté à son domicile.



A l'arrivée de la police, l'homme était très énervé et s'est mis à insulter les fonctionnaires, en les menaçant d'une paire de ciseaux. Alors qu'ils tentaient de le maîtriser pour l'interpeller, les policiers ont reçu des coups de pied et des coups de poing. Ils ont dû faire usage d'un Taser pour parvenir à interpeller le mis en cause, qui se trouvait par ailleurs en état d'ébriété.



Deux policiers ont été pris en charge à l'hôpital. L'un, blessé à la main, a écopé de trois jours d'ITT. Le second, touché au genou, n'aura pas d'arrêt de travail.



Jugé ce mercredi en comparution immédiate, l'agresseur récidiviste a écopé de trois ans de prison ferme.