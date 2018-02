Saint-Valentin : où regarder le match Real Madrid - PSG dans les Hauts-de-France ?

Où voir le match dans les Hauts-de-France ?

Où regarder le match dans les Hauts-de-France ?

Unun ambitieux désireux de le détrôner :, le vainqueur du huitième deplongera son adversaire dans le doute et la crise. Premier versant de ce sommet mercredi, 19H45 heure française, à Madrid. Cette affiche, "" selon l'entraîneur parisien Unai Emery, est aussi un monument de la trouille...Même si le Madrilène Luka Modric s'en défend - "surtout pas pour le Real Madrid". Le Real delargué en championnat après avoir gagné deux Ligues des champions d'affilée et la Liga la saison dernière, n'a plus que la reine des compétitions de clubs pour sauver son année. Son entraîneur, longtemps intouchable, est sous le feu des critiques de la presse malgré le soutien de ses joueurs."Nous sommes", a asséné mardi le défenseur Marcelo. Quant au PSG, dont l'entraîneur sera en fin de contrat en juin sauf qualification pour les demi-finales, il a déboursésur le marché des transferts l'été dernier pour attirer la superstar Neymar et la puissance montante Kylian Mbappé, et ne peut se permettre d'être éliminé dès les huitièmes.Nous avons recenséqui ont prévu de diffuser le match, ce mercredi soir. Sous réserve bien sûr



Source : allomatch.com