Saint-Valery-sur-Somme ouvre les portes de l'Entrepôt des Sels aux valéricains

Ce samedi 23 janvier, les valéricains auront l'opportunité de découvrir le futur Complexe culturel, associatif, de tourisme d'affaires et de réception.sur le quai Lejoille qui borde le port de la ville. On y stockait le sel apporté par bateaux avant de le redistribuer à l'intérieur des terres.Il était constitué de trois magasins distincts de 45,5 m de long, 12 m de large et 13 m de haut et pouvait contenir 18 à 20 000 tonneaux de sel. C'était l'un des plus vastes entrepôts du royaume (3 700 m2) et le dernier Entrepôt aux Sels de cette ampleur encore debout dans le pays.Il estSoixante ans après sa construction, l'entrepôt a perdu sa destination primitive pendant la Révolution française, qui a mis fin à la gabelle (impôt perçu sur le sel).Le bâtiment est passé par plusieurs propriétaires avant d'être racheté par la commune en 1982.Le futur Complexe devrait abriter l'Office de tourisme, des bureaux, une salle de réception, plus une salle de spectacle de 315 places, bénéficiant de la dernière technologie en matière d'acoustique et un restaurant haut de gamme qui sera aménagé au dernier étage, avec vue sur le port et la baie.