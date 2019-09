Sainte-Cécile : les amateurs de sports de glisse ont rendez-vous au Freerider Fest

Char à voile, kitesurf, mais aussi BMX ou rollers : ce week-end à Camiers-Sainte-Cécile (Pas-de-Calais), place aux sports de glisse. Les 14 et 15 septembre, la station balnéaire organise la troisième édition de son Freerider Fest , un événement qui doit lui permettre de prolonger la saison en s’adressant à un public de locaux et de vacanciers tardifs.Pendant deux jours, des démonstrations sont organisées sur l’esplanade et la plage. Parmi les disciplines, il y a celles qui sont désormais connues sur nos côtes, mais aussi d’autres plus confidentielles, comme le BMX flat dont les acrobaties se font au sol, ou le skimboard , sorte de surf qui se pratique depuis la plage. Dès 3 ans, il sera possible de s’initier à certaines d’entre elles. « Et tout sera gratuit », précise Matthieu Decourcelles, responsable du service Jeunesse et sports de la mairie de Camiers.L’événement se veut aussi festif, avec des concerts organisés en soirée, et éco-responsable. Une définition qui, selon les organisateurs, colle à l’esprit du lieu. « Sainte-Cécile, c’est une station un peu particulière, développe Matthieu Decourcelles. Le front de mer est très court, c’est très peu urbanisé. Si vous avancez de quelques dizaines de mètres sur la plage, vous vous retournerez et vous ne verrez plus un bâtiment, que des dunes à perte de vue. C’est une station très nature. »Après une seconde édition grevée par une météo défavorable, le Freerider Fest espère renouer cette année avec le succès de sa première édition. À travers les shows de riders expérimentés et l’ouverture à des activités ludiques, l’objectif est de séduire aussi bien les amateurs que les familles. Le programme complet est à retrouver sur le site de l’événement