Salmonelles : du saucisson sec rappelé par la société Salaison Chambost

Quelles sont les caractéristiques du produit ?

© Communiqué de presse Salaison Chambost

Quels symptômes ?

La société Salaison Chambost procède au rappel de ses lots de saucissons secs de 250 grammes. La présence de salmonelles a été mise en évidence.Le saucisson sec de la catégorie "le petit chambô nature", porte les caractéristiques suivantes : EAN : 3177180030190, n° de lot : 015619, avec une date limite de consommation qui va jusqu'au 17 avril 2020 et jusqu'au 19 avril 2020. Il est présenté sous cello.Si une grande majorité des lots a été retiré de la commercialisation, certains produits sont susceptibles d'avoir été vendus avant la mesure de retrait.Les personnes en possession de ces produits se doivent de ne pas les consommer ou de les détruire.Manger ces lots de saucisson peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, souvent accompagnés de fièvre dans les 48 heures qui suivent la consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient un des symptômes décrits ci-dessus sont invitées à consulter son médecin traitant. La société Chambost se tient à disposition au 04.74.63.10.81 pour répondre aux questions des consommateurs.