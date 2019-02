Salon de l'Agriculture 2019 : les trois défis de l'agriculture dans Hauts-de-France

1 – Travailler en accord avec l’environnement

Leinquiète les agriculteurs de la région. Entre, les champs sont de plus en plus malmenés par la météo.: pour aider les exploitants, la région a voté unetouchés par la sécheresse. Uneà un problème de fond qui nécessite des changements de mode de production.Pour y réfléchir, l’est régulièrement l’invité de la région. Il plaide en faveur d’une «», nécessaire selon lui à la. Le secteur agro-alimentaire , est particulièrement concerné. Un des chantiers du projet est la "", qui vise àdans les processus productifs du secteur.Pour ce faire, la région favorise la transition vers leet développe les, qui. Ces "", en plus d'être directement utiles aux agriculteurs, permettent de créer de l'emploi Autre grand enjeu de l’époque,. A ce niveau, les Hauts-de-France ne sont pas à la pointe mais à l’instar de l’ensemble du territoire, la. « Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2018, nous comptons, a annoncé Marie-Sophie Lesne, vice-présidente de la Région en charge de l’agriculture, lors d’une conférence de presse le 15 février dernier. Nous avons actuellement 1 000 exploitations converties au bio en Hauts-de-France. On manque encore de céréales et de lait. Nous mettons en place des cafés de la bio comme porte d'entrée pour les agriculteurs intéressés par la conversion."Pour passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique : le temps que les terres se renouvellent et soient vierges de pesticides.Le secteur agricole peine à recruter chez les. A l'échelle nationale, seul un agriculteur sur 5 a moins de 40 ans L’est le secteur le plus touché par cette désertification. La récente « crise du lait » est ancrée les esprits et malgré un mieux en 2018 avec l’entrée en vigueur de la loi Alimentation, il y a. C’est pourtant un domaine primordial pour l’économie de la région :des Hauts-de-France.En parallèle,Prise de conscience environnementale, conséquence des scandales sanitaires successifs ou de la hausse des prix :Desvoient le jour partout en France et la région n'est pas en reste. En octobre 2018, Lille a accueilli la 11ème édition du «». Au rendez-vous,pour parler protéines végétale. Un marché évalué à, avec une. Des spécialistes du secteur, commeou, sont installés dans la région et y créent de l'emploi.Lesont également un rôle à jouer dans cette Euralimentaire , incubateur de jeunes entreprises basé à Lomme, compte une vingtaine de projets dédiés aux nouvelles pratiques alimentaires :Autre tendance de fond de la consommation responsable :. Les Français cherchent de plus en plus à réduire leur empreinte carbone en choisissant des produits disponibles à proximité.Pour les agriculteurs de la région, c’est tout unPour inciter les habitants à consommer local, la Chambre de l’agriculture des Hauts-de-France passe par les. Une centaine de collèges et lycées proposeraient dessuite à un appel d'offre de la région, sur les 875 établissements d’enseignement supérieur que compte le territoire.Preuve s’il en faut que la tendance au local s’installe,émergent. La chaîne «», née à, propose par exempleEn parallèle,. En ligne de mire, des marchés émergeants comme. « Même si nous portons un intérêt important au développement de la consommation locale, une large partie de notre économie agricole dépend de l'export », a rappelé Mme Lesne. Pour la production de lait, ce sont par exemple 40% de la production qui sont exportés. En 2017, les exportations de produits laitiers des Hauts-de-France vers les marchés de MOAN ont augmenté de 21% et représentaient