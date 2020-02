Salon de l'agriculture : 36 bières des Hauts-de-France médaillés au Concours général agricole, du jamais vu !

Les Hauts-de-France, région la plus médaillée dans la catégorie "bière"

Quelles sont les bières primées ?

​​​​​​



Un record ! 36 bières brassées dans les Hauts-de-France ont été primées au salon de l'agriculture à l'occasion du Concours général agricole. Celui-ci récompense les meilleurs produits français.La qualité des bières des Hauts-de-France a toujours été reconnue par le jury du concours général agricole. Depuis la création du concours, le nombre de médailles obtenues grâce aux bières représente plus de la moitié du nombre de médailles obtenues au total.Cette année, parmi les brasseries les plus récompensées, la brasserie Goudale à Arques (Pas-de-Calais) se place en première position. Elle a reçu deux médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze. Suivent ensuite les brasseries La Lilloise (bières Lydéric et Achille) à Roncq (Nord) et celle du Pavé (bières PVL) à Ennevelin (Nord) qui ont toutes les deux obtenu une médaille d'or et trois de bronze. Le reste du palmarès est disponible sur le site du concours Loin devant les autres régions, les Hauts-de-France est celle qui a le plus de médailles et de médailles d'or au compteur. Elle est suivie de la Nouvelle Aquitaine puis de l'Auvergne-Rhône-Alpes.* Anosteké IPA (Brasserie du Pays Flamand à Merville, Nord)* Belzebuth Pink Framboise (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)* Choulette Double IPA (Brasserie La Choulette à Hordain, Nord)* La Goudale (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)* La Goudale Ambrée (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)La Linselloise Ambrée (L'Atelier des Brasseurs à Linselles, Nord)* Lydéric Triple (Brasserie Lilloise à Roncq, Nord)* PVL Triple (Brasserie du Pavé à Ennevelin, Nord)* Bellerose Blonde (Brasserie des Sources à Saint-Amand-les-Eaux, Nord)* Bellus Triple (SCEA Ferme brasserie de Beaumont à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais)Choulette Ambrée (Brasserie La Choulette à Hordain, Nord)* Craft Collection Moeras Whisky (Basserie de Katsbier à Meteren, Nord)* G de Goudale (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)* G de Goudale Rhum Finish (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)* La Bellotte Blonde (EARL Ferme des Peupliers à Lacouture, Pas-de-Calais)* Moulin d'Ascq Ambrée (Brasserie Moulin d'Ascq à Villeneuve-d'Ascq, Nord)* Paillette Blonde (Brasseries et Cidreries de Milly à Milly-sur-Térain, Oise)* Achille Blonde (Brasserie Lilloise à Roncq, Nord)* Bellus Ambrée (SCEA Ferme brasserie de Beaumont à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais)* Bellus Blonde (SCEA Ferme brasserie de Beaumont à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais)* Ch'Lafleur (Brasserie Ambiani à Amiens, Somme)* Félicité IPA (Brasserie Félicité à Montagny-Sainte-Félicité, Oise)* La Goudale de Printemps (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)* La Gueule de... Rebelle (SAS LGD, Brasserie "La Gueule de" à Templeuve-en-Pévèle, Nord)* Léonce d'Armentières Blanche (Brasserie Malécot à Armentières, Nord)* Léonce d'Armentières Blonde (Brasserie Malécot à Armentières, Nord)Lydéric Blanche (Brasserie Lilloise à Roncq, Nord)* Lydéric Blonde (Brasserie Lilloise à Roncq, Nord)* Moulin d'Ascq Blonde (Brasserie Moulin d'Ascq à Villeneuve-d'Ascq, Nord)* PVL Solstice (Brasserie du Pavé à Ennevelin, Nord)* PVL Tourbée (Brasserie du Pavé à Ennevelin, Nord)* PVL Blanche (Brasserie du Pavé à Ennevelin, Nord)* Rebelle Blanche (Brasseries et Cidreries de Milly à Milly-sur-Térain, Oise)* Triple Secret des Moines (Brasserie Goudale à Arques, Pas-de-Calais)* Vivat Bio Ambrée (Brasserie Historique de l'Abbaye du Cateau au Cateau-Cambrésis, Nord)* Wawarone Triple (La Brasserie des 3 Clochers à Lestrem, Pas-de-Calais)