Salon de l'agriculture : France 3 Hauts-de-France se délocalise Porte de Versailles à Paris

Dimanche en politique : "Repenser l'agriculture, les champs du possible"

Christophe Buisset, président de la Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France

Hervé Davesne, vice-président des Jeunes agriculteurs de l'Oise

Bertrand Lauwes, directeur du lycée agricole de Chauny dans l'Aisne

France 3 Hauts-de-France délocalise ses éditions régionales du 19/20 de Nord-Pas-de-Calais et de Picardie , mardi 27 et mercredi 28 février, et Dimanche en politique Picardie Toute la semaine, reportages et séries sur le monde agricole enrichiront les éditions de vos JT régionaux.Venez assister à l'enregistrement de " Dimanche en politique" Picardie, mardi 27 février, de 16h30 à 17h30, au stand 3H150 dans le hall 3 du Salon à Porte de Versailles, sur le plateau de France 3. L'émission sera diffusée le dimanche 4 mars à 11h25.« Dimanche en politique » s'installe dans la plus grande ferme de France avec trois invités: