Salon de l'agriculture : on a assisté au lever de la “reine” Imminence

Quand il naît le veau, on n'imagine pas qu'il va venir à Paris et devenir égérie.

Alors que la nuit s'achève à peine pour les éleveurs du Salon de l'agriculture, il est temps de préparer les bêtes pour la journée. Il en est une particulièrement choyée : Imminence, la vache bleue du Nord, égérie du salon.Quelques minutes suffiront pour obtenir 10 litres de lait. Vient ensuite le temps de la douche, un moment important.Isabelle et Gilles n'en reviennent toujours pas. Ces éleveurs de Saint-Aubin possèdent une centaine de vaches, toutes des Bleues du Nord, passés au bio en 2017. Pour eux, le salon représente une aventure familiale et professionnelle. C'est surtout un moyen de faire connaître cette race menacée qu'ils aiment beaucoup.explique Isabelle. Et de préciser :Les atouts de la Bleue sont nombreux : une race mixte (viande et lait), avec des veaux bien valorisé, "une race sympa" aussi.