Salon de l'agriculture , la région des Hauts-de-France largement représentée

Zoom sur le SIA

Les Hauts de France : 5 départements agricoles

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS RATER :

Les Hauts-de-France, l’une des première régions agricoles de l’hexagone s’expose au salon de l’agriculture, dans un pavillon de 760 m2 au sein de la plus grande ferme de France. L'occasion pour les nombreux exposants d'un rassemblement festif mais aussi pour eux le moment d'exprimer des doutes sur une profession parfois critiquée, incomprise et en pleine mutation.De nombreux producteurs , et éleveurs s'y déplacent, parmi eux cette année notamment les viticulteurs de l’Aisne qui présenteront leur champagne aux 620 000 visiteurs du salon.Les filières pêche et produits de la mer seront également présents.Plus de 620 000 visiteurs sont attendus à Paris Porte de Versailles pour la 55 ème édition du Salon de l'AgricultureLes incontournables du salon, un pavillon consacrés aux animaux ; (plus de 4000) ; les producteurs de lait les produits des terroirs seront mis en valeur.A découvrir aussi, un parcours visuel et interactif.un village entier est consacré au lait; une salle de traite.Faut-il le rappeler, les Hauts-de-France décroche la première place pour la production de betteraves à sucre de l’hexagone et en Europe, avec une dizaine de sucrerie réparties sur l’ensemble de la région. 1ère région productrice de betteraves, d’endives, de haricots verts, de petits pois et de lin et légumes. La région est également productrice de lin, et arboriculture fruitière ( pommes, poires) . L’Oise concentre 90% de la production de petits fruits rouges.En Picardie comme dans les Hauts de France, un agriculteur sur deux est un éleveur. Les HDF se classe au 5ème rang en matière de production laitière, mais les éleveurs laitiers traversent une crise sans précédent, parmi eux 5% ferment leur exploitations par an, ce qui les poussent bien souvent à exprimer leur désarroi face à un prix de vente de leur lait à la grande distribution qu'ils jugent insuffisant.Le point noir reste l’agriculture biologique. Les Hauts de France, dernière région bio de l’hexagone avec moins de 2% des surfaces cultivées, 6% en France. Il y a certes une progression mais qui reste mineure.Les 19/ 20 de France 3 Picardie et France 3 Nord pas de Calais seront réalisés en direct du salon le mardi 27 février :avec des reportages et un invité :• Hervé Davesne, agriculteur à Le Fay-Saint-Quentin près de Beauvais, membre du conseil d’administration du salon de l’agriculture en charge de l’organisation du salon., vous découvrirez des reportages sur le salon, les éleveurs et agriculteurs picards. La parole sera donnée à la jeunesse agricole avec notre série sur le lycée agricole du Paraclet.Nous parlerons aussi du sujet très sensible du glyphosate, les agriculteurs ont trois ans pour se préparer à remplacer cette molécule présente dans de nombreux herbicides , le glyphosate était au cœur d'un vif débat au sein de l'Union européenne.Comment les agriculteurs de notre région se préparent-t-ils à ne plus l'utiliser ? Par quoi va -t-il être remplacé ?• 2 invités dans le 19/20 :Avec lui, nous évoquerons sa vision de l’agriculture pour les Hauts de France.Avec elle, nous verrons quelle place tient l’agriculture biologique dans les Hauts de France ?Le plan bio qui vient d’être signé répond-il à leurs attentes ?L’enjeu de ce journal spécial n’est pas tant de couvrir le salon en tant que tel mais bien de parler de l’agriculture de notre région aujourd’hui sans occulter les sujets qui fâchent, en privilégiant les histoires humaines et surtout l’image, une narration fil –rouge sous forme de feuilleton de lundi à mercredi autour du concours du cheval de trait boulonnais.Le salon sera également présent sur notre site internet et sur nos comptes de réseaux sociaux.