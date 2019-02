Salon de l'agriculture : les ultramarins découvrent les produits des Hauts-de-France

Pierre Ukajo vient des terrritoires ultramarins. Il vit en Nouvelle Calédonie à 22 000 kilomètres de Paris. C'est la première fois qu'il se rend au Salon International de l'Agriculture en tant qu'exposant.Alors quand Marie Sicaud lui propose de goûter aux produits de notre terroir, il n'hésite pas une seconde à la suivre pour se prêter au jeu.Premier arrêt au stand de la Conserverie Saint-Christophe , située dans la Somme. Créée en 1990, elle propose des produits à base de viande et de légumes issus de producteurs locaux. Eric Van Oost fait tester à Pierre teste les rillettes de truite au zeste de citron."Elle est bonne !". Essai réussi, notre binôme poursuit son chemin.Direction le stand de la brasserie Goudale , située à Arques, dans le Pas-de-Calais. "On produit nous-même notre bière. On fait des visites de la brasserie avec une dégustation de tous nos produits. C'est vraiment quelque chose qui à la base est traditionnelle et familiale" explique Chaida Tayedi, exposante de la brasserie, à Pierre.Pas de dégustation complète sans tester le maroilles . Après une bouchée, Pierre Ukajo est conquis. "Ce n’est pas comme un fromage qu’on prend en Australie. Parce que nous, le fromage est importé et celui-là comme vous le faites directement chez vous,. Il n’a pas le même gout qu’un produit importé".