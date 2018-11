Sambre-Avesnois-Thiérache : la RN 2 va, finalement, être entièrement doublée

Avec ce pacte Sambre-Avesnois-Thierache et pour la 1ère fois, nous avons une feuille de route pour la mise à 2x2 voies de l’ensemble de RN2, du Nord jusqu’au sud de l’Aisne. Quand elle est menée dans le sens de l’intérêt général, la politique peut avoir des résultats concrets. pic.twitter.com/WRa3lUhwDR — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 7 novembre 2018

C'est une vingtaine de millions d'euros qui doivent être consacrés auUn pacte a été signé à Sars-Poteries, mercredi soir, dans ce sens. Le pacte pour le développement de la Sambre, de l’Avesnois et de la Thiérache, engage intercommunalités, les départements de l’Aisne et du Nord, la région Hauts-de-France et l’État.En marge de son déplacement pour le centenaire 14/18, le président Macron a, effectivement, validé une enveloppe d'aide pour la RN2 de, le reste (50% de la somme totale) sera financé par la Région. Xavier Bertrand, s'est satisfait de cette nouvelle, qui n'était pas évidente à obtenir.Dans un communiqué, la Région précise ainsi que "dans les trois années à venir, plus de 17 millions d’euros seront engagés afin de lancer les études de contournement de La Capelle, Froidestrées et Vervins, et de réaliser de nouveaux tronçons de mise à 2X2 voies entre Avesnes-sur-Helpe (Nord) et Laon (Aisne)". Et, "l’État et les collectivités se sont engagés à ce que dès le prochain contrat de Plan État/Région, qui entrera en vigueur en 2020, des enveloppes d’investissement permettent d’engager de nouvelles opérations de doublement de la RN2".La meilleure desserte de ces territoires, est aussi un moyen pour l'Etat et les collectivités territoriales de l'enrichir. Souvent considérée comme "oubliée", cette partie de la région va ainsi bénéficier d'un coup d'accélérateur de ces projets., prévoit aussi un plan de lutte contre la pauvreté.Cela fait 40 ans que la Thiérache réclamait l'élargissement de la RN2.