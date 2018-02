Le Samu Social se prépare à la vague de froid



Des gymnases et hangars ont été ouverts

A l’annonce du froid ces prochains jours, Michel Lalande @prefet59, a réactivé le niveau 2 du plan Grand Froid.

2 ouvertures de Centre d'Hébergement d'Urgence sont en cours, à #Ronchin et #Denain

Nos bénévoles y assurent la mise en place et la gestion quotidienne pic.twitter.com/f9qA6LT3dA — ProtectionCivileNord (@ADPC59) 22 février 2018

La priorité est donnée à ceux qui n'ont d'autre choix que de passer la nuit dehors. Avec la vague de froid qui frappe la France et la région,et le Samu Social ne peut pas répondre à toutes les demandes.explique Valériane Degrave, écoutante au 115. "J'aimerais arriver un jour dans ma carrière à me dire que chaque appel aboutit à une place adaptée à la demande de la personne", ajoute-t-elle. Vous pouvez écouter son témoignage dans le reportage réalisé par nos équipes.Avec le déclenchement du niveau 2 du plan grand froid mardi dernier,dans le département pour accueillir en urgence ceux qui n'ont pas d'autre solution. Gérés par la protection civile,Celui de, qui compte une centaine de places, restera ouvert jusqu'au 5 mars. Les arrivants reçoivent unDans ledes moyens ont également été mis en oeuvre pour faire face à cette vague de froid venue de Russie. "J'ai de la chance d'être ici au chaud, dehors ça devient impossible à cause du froid" : Chafirq, un Afghan de 20 ans, fait partie des quelquedans la nuit de samedi à dimanche à Calais.